«Динамо» обыграло «Оренбург» в Кубке России

«Динамо» обыграло «Оренбург» в первом полуфинале Пути регионов Кубка России

«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе москвичей отметились Федор Смолов, Константин Тюкавин, Даниил Фомин и Хорхе Карраскаль. У хозяев отличились Мохаммад Горбани и Хорди Томпсон.

«Оренбург» покинул турнир. «Динамо» на втором этапе сыграет против «Балтики» или проигравшего в паре «Спартак» — «Зенит» в Пути РПЛ. Соперник определится в ходе жеребьевки.

В другом полуфинальном матче Пути регионов «Ростов» победил «Урал» со счетом 3:1. Финал Кубка России пройдет 2 июня. Действующим обладателем титула является ЦСКА.