«Ростов» победил в полуфинале Пути регионов Кубка России

«Ростов» победил «Урал» в первом этапе полуфинала Пути регионов Кубка России

«Ростов» победил «Урал» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:1. Первым ворота поразил нападающий хозяев Гильерме Шеттине. Вперед «Ростов» вывели голы Ивана Комарова, Дениса Терентьева и Николая Комличенко.

«Урал» покинул турнир. «Ростов» на втором этапе сыграет против «Балтики» или проигравшего в паре «Спартак» — «Зенит» в Пути РПЛ. Соперник команды Валерия Карпина станет известен после жеребьевки.

В другом полуфинальном матче Пути регионов «Динамо» обыграло «Оренбург». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Финал Кубка России пройдет 2 июня. Действующим обладателем титула является ЦСКА.