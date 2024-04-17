Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и в основное время завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Родриго у гостей и Кевин Де Брейне у хозяев. В серии пенальти сильнее оказались испанцы — 4:3.

Первый матч команд прошел 9 апреля в Мадриде и завершился ничьей со счетом 3:3. По сумме двух игр в полуфинал турнира вышел «Реал».

Финал турнира состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».