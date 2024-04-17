Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:3
Завершен
Ростов
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Оренбург
2:4
Завершен
Динамо М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь регионов)
Зенит
0:0
Завершен
Спартак М
Fonbet Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Манчестер Сити
1:1
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Бавария
1:0
Завершен
Арсенал
Лига чемпионов|1/4 финала. 2-й матч
Елена Рыбакина
Сегодня
13:30 (Мск)
Вероника Кудерметова
Штутгарт
00:48, 18 апреля 2024Спорт

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: Molly Darlington / Reuters

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и в основное время завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Родриго у гостей и Кевин Де Брейне у хозяев. В серии пенальти сильнее оказались испанцы — 4:3.

Первый матч команд прошел 9 апреля в Мадриде и завершился ничьей со счетом 3:3. По сумме двух игр в полуфинал турнира вышел «Реал».

Финал турнира состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом турнира является «Манчестер Сити».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      К зданию правительства Грузии направили дополнительные бригады полицейских

      ЕС введет новые санкции против Ирана

      Рособрнадзор допустил внесение изменений в экзамены для мигрантов

      Стало известно о взрывах в Киевской области

      ЕС призвал срочно предоставить Украине системы ПВО

      Зеленский признал продвижение ВС России

      Ирина Безрукова показала фото топлес в честь 59-летия

      Опасность атаки беспилотников объявили на территории Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше