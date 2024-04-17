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20:46, 17 апреля 2024Экономика

Мировые цены на нефть упали

Биржевые цены на нефть Brent опустились ниже 88 долларов за баррель

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на поставки нефти эталонной североморской марки Brent в ходе торгов 17 апреля на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки в 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Ближе к 20:35 по московскому времени цены на июньские контракты упали до отметки в 87,47 доллара за баррель. Спад к уровню закрытия предыдущей сессии составил 2,83 процента. Стоимость июльских соглашений к этому моменту снизилась на 2,73 процента, до 86,79 доллара. В свою очередь, цены на августовские поставки сырья сократились на 2,66 процента, до 86,07 доллара.

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Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая позитивные новости о росте запасов нефти в США, а также опасения по поводу рисков сокращения глобального спроса на фоне продолжающегося курса мировых центробанков на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

При этом на прошлой неделе мировые цены на нефть демонстрировали противоположную динамику. Так, в ходе торгов 12 апреля на бирже ICE стоимость фьючерсных контрактов на поставки сырья в июне в моменте превысила 92 доллара впервые с 23 октября 2023 года. Вице-премьер России Александр Новак объяснял увеличение сырьевых котировок геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

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      Анатолий Акулов
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