Россиянам рассказали о пользе картофеля

Нутрициолог Зуева призвала худеющих есть картофель

Считается, что худеющим надо отказаться от картофеля, однако на самом деле это не так, убеждена врач, нутрициолог Анастасия Зуева. О пользе картофеля она рассказала россиянам в интервью радио Sputnik.

Зуева объяснила, что картофель пользуется плохой репутацией из-за крахмала и высокой калорийности, которые якобы мешают худеть. На самом же деле, говорит специалистка, крахмал хорошо насыщает и надолго избавляет от голода. По ее словам, он является самым сложным из углеводов, поэтому на его переваривание тратится много времени и усилий. Кроме того, Зуева подчеркнула, что корнеплод полезен для здоровья.

Картофель богат калием, витамином С, витаминами группы B, содержит фосфор, цинк, кремний Анастасия Зуева нутрициолог

Нутрициолог призвала худеющих не бояться есть картофель, так как его калорийность напрямую зависит от способа приготовления. Наиболее диетическим вариантом она назвала картофель в мундире, в нем содержится всего 78 калорий на 100 граммов. В пюре калорий уже больше, говорит специалистка, —115, в жареной картошке — 200. Самыми калорийными являются чипсы, они содержат более 500 калорий на 100 граммов.

Ранее психолог по пищевому поведению Ксения Забатурина заявила, что подсчет калорий является опасной привычкой. По ее мнению, постоянный контроль рациона и попытки похудеть могут спровоцировать проблемы с ментальным здоровьем.