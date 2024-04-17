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11:39, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Российского блогера оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал блогера Штефанова за нарушение закона об иноагентах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал российского блогера Александра Штефанова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Штефанов опубликовал в интернете материалы, не сопроводив их предупреждающей маркировкой.

Блогеру назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее за аналогичное нарушение суд Москвы оштрафовал известного российского журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Сообщалось, что он не оставил плашку иностранного агента на публикации с опросом в своем Telegram-канале.

До этого Штефанов высказался об эмиграции. Он заявил, что не может гарантировать, что не покинет Россию. Позднее блогер сообщил, что уехал из страны на неопределенное время.

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