Министр Шойгу поручил упростить прием испытанного в зоне СВО оружия

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения подмосковного выставочного комплекса «Патриот» поручил упростить прием испытанного в зоне специальной военной операции (СВО) оружия. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает ТАСС.

По словам главы Минобороны, упростить прием вооружений необходимо при выполнении двух условий: в случае получения от бойцов СВО положительных отзывов на технику и при готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса наладить ее серийное производство в кратчайшие сроки.

В ходе мероприятия глава военного ведомства поручил дооснастить представленного ему штурмового робота огневой поддержки пулеметом и прокатился на созданном для армейских спецподразделений новом легком бронеавтомобиле.