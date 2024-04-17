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10:03, 17 апреля 2024Наука и техника

Шойгу поручил упростить прием испытанного в зоне СВО оружия

Министр Шойгу поручил упростить прием испытанного в зоне СВО оружия

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе посещения подмосковного выставочного комплекса «Патриот» поручил упростить прием испытанного в зоне специальной военной операции (СВО) оружия. Об этом со ссылкой на военное ведомство сообщает ТАСС.

По словам главы Минобороны, упростить прием вооружений необходимо при выполнении двух условий: в случае получения от бойцов СВО положительных отзывов на технику и при готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса наладить ее серийное производство в кратчайшие сроки.

В ходе мероприятия глава военного ведомства поручил дооснастить представленного ему штурмового робота огневой поддержки пулеметом и прокатился на созданном для армейских спецподразделений новом легком бронеавтомобиле.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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