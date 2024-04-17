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11:00, 17 апреля 2024Спорт

Тренер назвала необычное домашнее упражнение для внутренней поверхности бедра

Фото: UfaBizPhoto / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала необычное упражнение, с помощью которого в домашних условиях можно эффективно проработать внутреннюю поверхность бедра. Ее слова приводит Vokrugsveta.

Специалист посоветовала найти в доме гладкую поверхность, взять две подушки и встать на них коленями. После этого нужно плавно максимально широко разводить ноги в разные стороны, а затем возвращаться в исходное положение.

«При выполнении этого упражнения уделите особое внимание положению вашего тела, контролируйте спину и шею, старайтесь удерживать ровную линию от копчика до макушки. Если коленям некомфортно, можно подкладывать по несколько подушек сразу», — заявила Идуш.

Тренер рекомендовала выполнять упражнение в три круга по десять повторений, делая паузу между подходами длительностью 30-60 секунд. Тем, кому упражнение дается слишком тяжело, Идуш посоветовала сделать дополнительный упор на руки.

Ранее Идуш предложила эффективные упражнения для пресса. Она посоветовала выполнять планку и скручивания, добавив к ним велосипед.

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      Алексей Гусев
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