В Госдуме рассказали о засилье черных риелторов

Депутат Кошелев: в России растет число черных риелторов

В России растет число черных риелторов, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом он рассказал на круглом столе в Москве, посвященном российскому риелторскому рынку, передает РИА Новости.

По его словам, на рынке порядка 70 процентов риелторских услуг оказываются в теневой зоне рынка. Большинство риелторов не регистрируют доходы и не платят налоги. При этом число обманутых ими россиян каждый год составляет 7−8 тысяч человек.

На сегодня объем рынка услуг черных риелторов составляет 136 миллиардов рублей, а годовой доход превышает 120 миллиардов, заявил депутат со ссылкой на данные экспертов РАНХиГС. Доля сделок с недвижимостью с участием «теневых специалистов» составляет 81 процент. Комиссия риелтора при сделке купли-продажи составляет два процента, при аренде — от 50 до 100 процентов.

Ранее эксперты указали, что жилье становится токсичным активом для россиян. По словам главы департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрея Верникова, в состоянии неопределенности рынка недвижимости квартиры покупать не имеет смысла.