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16:09, 17 апреля 2024Силовые структуры

Возбуждено дело из-за затонувшей на дне реки машины с участниками СВО

СК возбудил дело после гибели двух бойцов СВО в затонувшей машине под Воронежем

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Воронежской области возбудили дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого затонула машина с людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства») УК РФ. По данным ведомства, водитель ВАЗ-2114 допустил съезд автомобиля с проезжей части и падение в реку. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательную базу.

Авто с военнослужащими, которые ехали из зоны специальной военной операции (СВО) в отпуск в Чувашию, утонуло в реке. Это произошло в том месте, где ранее был установлен понтонный мост. Всего в машине было три человека. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров — состоял ли он на службе в Вооруженных силах, не уточнялось.

Водолазы нашли автомобиль на дне реки Дон 13 апреля, но сильное течение и нулевая видимость помешали спасательной операции. В итоге машину подняли через три дня, 16 апреля. В машине на дне реки нашли двух человек.

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      Екатерина Кашурникова
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