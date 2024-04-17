Жителей российского города призвали эвакуироваться из-за подтоплений

Жителей некоторых районов Кургана призвали эвакуироваться из-за подтоплений

Жителей некоторых районов Кургана призвали эвакуироваться из-за паводковой ситуации. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«На 22:00 уровень воды в районе Кургана повысился до отметки 943 сантиметра. Вчера на это же время было 794 сантиметра. Разницу в полтора метра видите сами. Жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу просьба быть готовыми в случае дальнейшего интенсивного роста воды к эвакуации», — написал он.

Глава региона пояснил, что пока есть время собрать вещи, документы, а также пристроить домашних животных. Помимо того, он посоветовал пожилых и маломобильных граждан, а также детей заранее вывезти в пункты временного размещения.

Также чиновник попросил выезжать с потенциально подтопляемых территорий жителей Белозерского, населенных пунктов Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино и Масляная.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.