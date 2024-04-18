«Адмирал Пантелеев» отстрелялся в Японском море

ТОФ: БПК «Адмирал Пантелеев» провел артиллерийские стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе учений провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия БПК обнаружил корабль условного противника в запретной зоне, с которым вступил в морской бой. Корабль условного противника попытался применить зенитные ракеты, которые были уничтожены артиллерийским огнем комплекса АК-630. Затем БПК отработал постановку аэрозольной маскировки и радиоэлектронных помех, а также выполнил стрельбу из артиллерийской установки АК-630, в ходе которой корабль условного противника был уничтожен.

В марте «Адмирал Пантелеев» в ходе учений отработал отражение авианалета с помощью артиллерии, антидроновых ружей и зенитного ракетного комплекса «Кинжал».

В ноябре прошлого года Минобороны России сообщило, что отряд боевых кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» совершил деловой заход в порт Тилава Республики Союз Мьянма.