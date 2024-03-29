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13:25, 29 марта 2024Наука и техника

Корабль «Адмирал Пантелеев» отразил «авианалет» «Кинжалом»

БПК «Адмирал Пантелеев» отработал отражение авианалета комплексом «Кинжал»

Фото: Daniel Barker / Wikimedia

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) отработал отражение авианалета с помощью артиллерии, антидроновых ружей и зенитного ракетного комплекса «Кинжал» в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет ТАСС.

«Экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота провел учение по комплексному отражению авианалета условного противника в пункте базирования», — сообщили в пресс-службе.

Согласно легенде учений, специалисты радиотехнической боевой части БПК обнаружили несколько воздушных целей. Среди обнаруженных объектов идентифицировали два бомбардировщика и три малоразмерные низколетящие цели условного противника.

Боевые расчеты корабля выполнили захват самолетов условного противника, которые уничтожили на подлете к зоне поражения при помощи «Кинжала» и артиллерийской установки АК-100. Бойцы с антидроновыми ружьями, которые несут круглосуточную внешнюю боевую вахту, обезвредили приближавшиеся беспилотники «противника».

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В пресс-службе подчеркнули, что воздушные цели моделировали электронным способом. В ходе учений не выполняли практические стрельбы.

Ранее в марте источник ТАСС сообщил, что корвет «Проворный» проекта 20385, который строят на «Северной верфи», будет передан Военно-морскому флоту России в 2025 году.

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      Даниил Иринин
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