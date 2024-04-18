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11:27, 18 апреля 2024Путешествия

Авиакомпании возобновили регистрацию на рейсы из ОАЭ после рекордных ливней

Компании Emirates, Flydubai и Air Arabia возобновили регистрацию на рейсы из ОАЭ

Фото: Jon Gambrell / Reuters

Авиакомпания Emirates возобновила регистрацию пассажиров, вылетающих из Дубая, после рекордных ливней в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом перевозчик сообщил на странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что аэропорт по-прежнему перегружен, поэтому путешественников призвали приезжать в воздушную гавань только при наличии подтвержденного бронирования. Также не исключены задержки прибывающих и вылетающих самолетов. Актуальное расписание рейсов можно посмотреть на сайте.

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Кроме того, регистрацию на рейсы из Дубая возобновила авиакомпания Flydubai. А перевозчик Air Arabia снова начал выполнять полеты из международного аэропорта Шарджи. В соцсетях компания уточнила, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты или получить ваучеры на будущие бронирования.

В Российском союзе туриндустрии сообщали, что россияне не стали аннулировать туры в ОАЭ из-за ливней. Глубина бронирования осталась на прежнем уровне, некоторые туристы только корректировали даты поездок.

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      Мария Борисова
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