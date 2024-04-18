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16:26, 18 апреля 2024Россия

Число поврежденных из-за падения беспилотника домов в Воронеже резко выросло

Мэр Воронежа Кстенин: число поврежденных при падении БПЛА домов выросло до 14
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Рузанова / ТАСС

Число домов, поврежденных из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Воронеже резко выросло до 14. Об этом заявил мэр города Вадим Кстенин в Telegram.

До этого градоначальник сообщал о девяти поврежденных домовладениях. Помимо этого, до четырех возросло число поврежденных автомобилей.

По словам Кстенина, сейчас власти города работают над устранением последствий падения дрона, помогая горожанам, чья собственность оказалась повреждена. Параллельно происходит оценка ущерба.

Ранее, в ночь на 18 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область при помощи дрона и трех метеозондов. По словам губернатора региона Александра Гусева, серьезные разрушения не зафиксированы, однако в результате падения беспилотника пострадала пенсионерка. Россиянку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Помимо Воронежской области, минувшей ночью ВСУ также попытались атаковать Белгородскую и Ростовскую. Всего в результате отражения удара российские средства противовоздушной обороны сбили над тремя регионами 20 беспилотников, 19 снарядов РСЗО Vampire, пять воздушных шаров и две ракеты «Точка-У».

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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