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09:14, 18 апреля 2024Россия

Мэр Воронежа описал разрушения после падения беспилотника ВСУ

Мэр Воронежа Кстенин: из-за падения дрона в Воронеже повреждены девять домов

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронеже оказались повреждены девять домов и один автомобиль. Об этом сообщил мэр российского города Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные – выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Ведем работу дальше», — уточнил мэр российского города.

По его словам, обломки беспилотника, упавшие у промышленного здания, не нанесли значительного ущерба. Там оказалась повреждена крыша — ее восстановят собственными силами.

В ночь на четверг, 18 апреля, Воронежскую область атаковали три метеозонда и один беспилотник. Как уточнял губернатор Александр Гусев, серьезных повреждений не зафиксировано. При атаке дрона пострадала пенсионерка — ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Всего за минувшую ночь, по информации Минобороны, над регионами России уничтожили и перехватили две ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire, 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 5 малоразмерных воздушных шаров

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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