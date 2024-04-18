Фетисов предложил припечатать главу МОК к борту

Депутат Фетисов заявил, что припечатал бы главу МОК Баха к борту при встрече

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как будет вести себя при президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов», — пошутил Фетисов. Он назвал дебилами представителей МОК и заявил, что их дипломатические действия провалились.

2 апреля Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Уточнялось, что этой работой в том числе занимается Украина.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.