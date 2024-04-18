Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
1:2
Завершен
Аранча Рус
Руан
Маркета Вондроушова
2:0
Завершен
Анастасия Потапова
Штутгарт
Елена Рыбакина
2:1
Завершен
Вероника Кудерметова
Штутгарт
Аталанта
Сегодня
22:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лига Европы|1/4 финала. 2-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Сиэтл Кракен
НХЛ - регулярный чемпионат
20:31, 18 апреля 2024Спорт

Фетисов предложил припечатать главу МОК к борту

Депутат Фетисов заявил, что припечатал бы главу МОК Баха к борту при встрече

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как будет вести себя при президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я бы его припечатал к борту, как это принято у хоккеистов», — пошутил Фетисов. Он назвал дебилами представителей МОК и заявил, что их дипломатические действия провалились.

2 апреля Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Уточнялось, что этой работой в том числе занимается Украина.

Россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решению Международного олимпийского комитета. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемого в покушении на Зеленского задержали в Польше. Что о нем известно?

      В Чехии заявили о тайных обсуждениях снарядов для Украины

      «Самая сексуальная юристка в мире» снялась в бикини в откровенной позе

      В НАТО не увидели предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года

      Украина сделала заявление о выступлении российских дзюдоистов на ЧЕ

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России

      В Британии призвали к креативности при изъятии активов России в пользу Украины

      Женщина прожила 15 лет в идеальном браке и решила развестись

      Курсу рубля предрекли дальнейшее снижение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше