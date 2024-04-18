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07:15, 18 апреля 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала самые опасные упражнения в спортивном зале

Тренер Бахтурина назвала высоким риск травм при выполнении упражнений со штангой

Фото: oleksboiko / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Акулина Бахтурина назвала самые опасные упражнения в спортивном зале. Ее слова передают «Известия».

В группу опасных Бахтурина отнесла те упражнения, которые провоцируют гипермобильность. «Например, растяжка в позе "лягушки", когда под стопы подкладывают различные блоки. Могут быть опасны и различные упражнение на суставы рук, если рука уходит за спину слишком сильно», — рассказала она.

С высоким риском травм также связаны упражнения со штангой, такие как жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы. «В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу. Причиной могут стать резкие движения, неправильно подобранный вес, неверный хват, скругление спины в процессе выполнения упражнения», — объяснила тренер.

Наконец, Бахтурина назвала ошибкой отсутствие разминки и заминки. По ее словам, их выполнение позволяет избежать травм и болевых ощущений.

Ранее Бахтурина назвала правило, следование которому поможет получить подтянутую фигуру к лету. По мнению специалиста, достичь результата поможет комплексный подход, при котором внимание будет уделяться не только физической активности, но и питанию.

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      Андрей Стрельцов
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