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12:51, 18 апреля 2024Спорт

Футболист «Спартака» рассказал об эмоциях главного тренера после увольнения

Игрок «Спартака» Чернов заявил, что Абаскаль растрогался на прощании с командой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об эмоциях главного тренера Гильермо Абаскаля после увольнения. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со "Спартаком", как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой», — заявил футболист. По мнению игрока, испанец достаточно хорошо справлялся со своей работой.

14 апреля Абаскаль был уволен из «Спартака». Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Слишкович. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на седьмой позиции.

Абаскаль возглавлял команду с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России.

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