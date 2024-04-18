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22:14, 18 апреля 2024Россия

Глава Дагестана отреагировал на инцидент с задержанием руководителя МЧС Чечни

Меликов: инцидент с задержанием главы МЧС Чечни в Дагестане требует анализа
Сергей Меликов

Сергей Меликов. Фото: Globallookpress.com

Глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале отреагировал на инцидент с задержанием руководителя ГУ МЧС Чечни Алихана Цакаева. Он подчеркнул, что ситуация требует детального анализа.

«Я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — подчеркнул он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал жесткое задержание в Дагестане Алихана Цакаева. Он назвал случившееся постыдной провокацией и привал наказать полицейских, причастных к задержанию. Политик обратился к руководству Дагестана и попросил их обратить внимание на ситуацию, а также принять меры в отношении правоохранителей.

Сам инцидент произошел 14 апреля. Известно, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Он не подчинялся требованиям полицейских и, по некоторым данным, пытался скрыться, чуть не наехав на одного из сотрудников.

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      Марина Совина
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