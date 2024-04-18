«Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

Кадыров подтвердил попытку задержания Цакаева и назвал ее провокацией

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал жесткое задержание в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева. Он назвал случившееся постыдной провокацией и привал наказать полицейских, причастных к задержанию.

По его словам, несколько человек на КПП «Герзель» попытались провести «в грубейшей форме» задержание Цакаева без объяснения причин. В этот момент глава ведомства по республике находился без служебных документов и формы, так как у него был выходной день.

«Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП. Отмечу, будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону», — написал Кадыров, подчеркнув, что позже, когда нападавшие узнали, с кем имеют дело, «то трусливо разбежались».

Алихан Цакаев Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кадыров призвал руководство Дагестана разобраться в сучившемся и уволить причастных

Глава Чечни обратился к руководству Дагестана и попросил их обратить внимание на ситуацию, а также принять меры в отношении правоохранителей, проводивших задержание.

Гнать надо их из структур с треском. (…) Они не должны носить и марать форму блюстителя. Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам. Они только подведут и сами посрамятся в нужную минуту Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава республики подчеркнул, что Цакаев лично участвовал во многих спецоперациях против международных террористов, получал ранения и принимал активное участие в эвакуации мирного населения из сектора Газа. Тем самым, по словам Кадыров, Цакаев, награжденный орденом Кадырова, 4 орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отвагу» заслужил почет и уважение.

Задержание Цакаева прокомментировали в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о задержании Цакаева, переадресовал его, пояснив, что ситуация не является прерогативой Кремля. «Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — сказал он.

По неподтвержденным официально данным, Цакаев находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал активное сопротивление при задержании. О ситуации высказался депутат Госдумы Султан Хамзаев, отметив, что чиновники не должны так реагировать на законные требования сотрудников полиции. Кроме того, он назвал «не джигитским и не горским» такое отношение к управлению авто, когда водитель может позволить себе сесть за руль пьяным.

Глава МЧС Чечни не остановился по просьбе сотрудников ДПС и чуть не сбил одного из них

Сам инцидент произошел 14 апреля. Известно, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. Он не подчинялся требованиям полицейских и, по некоторым данным, пытался скрыться, чуть не наехав на одного из сотрудников.

Остановить авто удалось при помощью «ежа» — противоавтомобильного заграждения. Тогда Цакаева выволокли из машины и положили лицом в асфальт. В сети также начало распространяться видео, на котором запечатлены семь сотрудников правоохранительных органов, которые насильно пытаются вытащить из салона сопротивляющегося мужчину. Оказавшись на улице, он пытался бежать, но был грубо повален на землю.