Кадыров впервые высказался о скандале с задержанием главы МЧС Чечни в Дагестане

Глава Чечни Кадыров подтвердил попытку задержания главы МЧС региона Цакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил попытку задержания в Дагестане главы МЧС региона Алихана Цакаева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По заявлению Кадырова, Цакаев не совершил «грубого нарушения». «Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — впервые высказался о скандальном инциденте глава Чечни.

Также он добавил, что в Чечне установили личности полицейских, участвовавших в задержании министра.

Информация о задержании Цакаева появилась 17 апреля, но сам инцидент произошел 14 апреля. Сообщалось, что генерал передвигался на черном внедорожнике GMC и привлек внимание местных сотрудников ДПС. По некоторым данным министр мог находиться в состоянии опьянения.

Машину с чиновником пришлось останавливать с помощью «ежа». При задержании Цакаева выволокли из салона и положили лицом в асфальт.