Кадыров обратился к руководству Дагестана после задержания главы МЧС Чечни

Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры после задержания Цакаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил руководство Дагестана обратить внимание на задержание главы МЧС республики генерал-майора Алихана Цакаева на контрольно-пропускном пункте «Герзель». Обращение политик опубликовал в Telegram.

Кадыров попросил принять меры против виновных в инциденте с чеченским чиновником, который он назвал «постыдной провокацией». «Они не должны носить и марать форму блюстителя. Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Цакаев лично участвовал во многих спецоперациях против международных террористов, а также был ранен. Помимо этого, глава МЧС Чечни был задействован в эвакуации мирных жителей, в том числе россиян из сектора Газа, добавил глава республики.

О задержании Цакаева на в районе КПП «Герзель» на границе Дагестана и Чечни стало известно 17 апреля, однако сам инцидент произошел тремя днями ранее. Как стало известно, черный внедорожник GMC, на котором ехал генерал-майор, привлек внимание сотрудников ДПС. Чтобы остановить машину, полиция использовала противоавтомобильное заграждение, так как водитель якобы не подчинялся требованиям и пытался скрыться.

После того, как автомобиль удалось остановить, Цакаева вывели из салона и положили на асфальт. Документов у него с собой не оказалось. По некоторым данным, глава МЧС Чечни мог быть пьян.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее беспределом. По его мнению, на видео с задержанием Цакаева запечатлен факт неповиновения сотрудникам полиции. Рогов подчеркнул, что подобных случаев быть не должно и отметил, что внутри страны «очень быстро растет запрос на справедливость»