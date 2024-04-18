Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:53, 18 апреля 2024Россия

Кадыров обратился к руководству Дагестана после задержания главы МЧС Чечни

Кадыров попросил руководство Дагестана принять меры после задержания Цакаева

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил руководство Дагестана обратить внимание на задержание главы МЧС республики генерал-майора Алихана Цакаева на контрольно-пропускном пункте «Герзель». Обращение политик опубликовал в Telegram.

Кадыров попросил принять меры против виновных в инциденте с чеченским чиновником, который он назвал «постыдной провокацией». «Они не должны носить и марать форму блюстителя. Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Цакаев лично участвовал во многих спецоперациях против международных террористов, а также был ранен. Помимо этого, глава МЧС Чечни был задействован в эвакуации мирных жителей, в том числе россиян из сектора Газа, добавил глава республики.

О задержании Цакаева на в районе КПП «Герзель» на границе Дагестана и Чечни стало известно 17 апреля, однако сам инцидент произошел тремя днями ранее. Как стало известно, черный внедорожник GMC, на котором ехал генерал-майор, привлек внимание сотрудников ДПС. Чтобы остановить машину, полиция использовала противоавтомобильное заграждение, так как водитель якобы не подчинялся требованиям и пытался скрыться.

После того, как автомобиль удалось остановить, Цакаева вывели из салона и положили на асфальт. Документов у него с собой не оказалось. По некоторым данным, глава МЧС Чечни мог быть пьян.

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал произошедшее беспределом. По его мнению, на видео с задержанием Цакаева запечатлен факт неповиновения сотрудникам полиции. Рогов подчеркнул, что подобных случаев быть не должно и отметил, что внутри страны «очень быстро растет запрос на справедливость»

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров впервые высказался о скандале с задержанием главы МЧС Чечни в Дагестане

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Немецкая компания разработала программу для отслеживания вредных выбросов

      В Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны

      Иран пригрозил пересмотреть ядерную политику из-за угроз Израиля

      Россиянам раскрыли способы избежать лишних трат на отдыхе в Сочи

      Необычный артефакт возрастом около трех тысяч лет нашли в Хакасии

      Кадыров дал характеристику задержанному в Дагестане главе МЧС Чечни

      Синоптик назвал срок окончания шторма в Москве

      Кадыров раскрыл детали инцидента с задержанием в Дагестане главы МЧС Чечни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше