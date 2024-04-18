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13:09, 18 апреля 2024Спорт

Головин пропустит конец сезона из-за травмы

L’Équipe: хавбек «Монако» Головин пропустит конец сезона из-за травмы лодыжки
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит конец сезона из-за травмы. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, 27-летний футболист получил растяжение связок в лодыжке во время тренировки. Ожидается, что на восстановление ему потребуется пять недель. Таким образом, он не сможет сыграть до конца чемпионата Франции.

Головина признавали лучшим игроком месяца «Монако» четыре раза за сезон. Хавбек был удостоен званий в сентябре, октябре, ноябре и марте. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 25 матчах чемпионата Франции.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

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