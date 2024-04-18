Гретцки поздравил Кучерова с новым рекордом в НХЛ

Гретцки поздравил Кучерова с рекордными 100 передачами в регулярном сезоне НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Уэйн Гретцки поздравил российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с новым рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом рассказал тренер клуба Джон Купер на пресс-конференции.

Купер напомнил, что Гретцки удавалось сделать по 100 и более передач в 11 регулярных сезонах. «Первое сообщение, которое я получил сегодня после матча, было от него. Он похвалил Никиту Кучерова. Это было очень круто», — сказал тренер.

Кучеров стал первым в истории НХЛ россиянином, сделавшим 100 передач в одном регулярном сезоне. Всего в лиге такого показателя смогли достигнуть пять игроков: Кучеров, Гретцки, Бобби Орр, Марио Лемье и Коннор Макдэвид, который также отличился в текущем сезоне.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды завоевывал Кубок Стэнли.