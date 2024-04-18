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14:13, 18 апреля 2024Культура

Машков сопоставил течение жизни и СВО

Машков выступил против отмены массовых мероприятий на время проведения СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России Владимир Машков ответил на предложение отменить массовые мероприятия на время проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

По словам главы Союза театральных деятелей России, течение жизни остановить невозможно. «Мы не можем отменить жизнь. Как когда-то сказал Выготский, великий психолог: "Искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самый ответственные, критические минуты жизни"», — сказал Машков, подчеркнув, что следует «жить вопреки» — встречаться, «говорить о великом и прекрасном, чтобы сохранить душу».

Ранее украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Артист заявил, что Киркоров пытался «отбелиться» поездкой в зону СВО.

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      Варвара Кошечкина
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