Машков сопоставил течение жизни и СВО
Народный артист России Владимир Машков ответил на предложение отменить массовые мероприятия на время проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.
По словам главы Союза театральных деятелей России, течение жизни остановить невозможно. «Мы не можем отменить жизнь. Как когда-то сказал Выготский, великий психолог: "Искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самый ответственные, критические минуты жизни"», — сказал Машков, подчеркнув, что следует «жить вопреки» — встречаться, «говорить о великом и прекрасном, чтобы сохранить душу».
Ранее украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Артист заявил, что Киркоров пытался «отбелиться» поездкой в зону СВО.