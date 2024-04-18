Машков сопоставил течение жизни и СВО

Машков выступил против отмены массовых мероприятий на время проведения СВО

Народный артист России Владимир Машков ответил на предложение отменить массовые мероприятия на время проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Telegram-канал Daily Storm.

По словам главы Союза театральных деятелей России, течение жизни остановить невозможно. «Мы не можем отменить жизнь. Как когда-то сказал Выготский, великий психолог: "Искусство — это способ уравновешивания человека с миром в самый ответственные, критические минуты жизни"», — сказал Машков, подчеркнув, что следует «жить вопреки» — встречаться, «говорить о великом и прекрасном, чтобы сохранить душу».

Ранее украинский и российский музыкант, продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш раскритиковал поездку певца Филиппа Киркорова в Донбасс. Артист заявил, что Киркоров пытался «отбелиться» поездкой в зону СВО.