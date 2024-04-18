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16:26, 18 апреля 2024Забота о себе

Меган Фокс дала женщинам совет об отношениях с мужчинами

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

37-летняя звезда фильмов «Тело Дженнифер» и «Трансформеры» Меган Фокс назвала способ сохранить длительные отношения с мужчиной. Совет женщинам она дала в интервью изданию Е! Online.

Актриса заверила, что каждая женщина должна иметь хобби, уделять время себе, а не полностью растворяться в отношениях с партнером. «Не тратьте всю свою энергию на мужчин. Иначе они истощат вас, заберут все силы. Занимайтесь больше своим развитием», — сказала Фокс.

Этот совет актриса озвучила почти через месяц после разрыва помолвки с музыкантом Machine Gun Kelly. До романа с ним актриса была замужем за Брайаном Остином Грином, от которого родила троих сыновей.

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      Вера Владзиевская
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