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09:06, 18 апреля 2024Культура

На похоронах участника «Голоса» озвучили новую версию его смерти

Ura.ru: сестра певца Кунгурова связала его смерть с осложнениями после COVID-19

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На похоронах оперного и эстрадного певца, участника шоу «Голос» Евгения Кунгурова в городе Заречный Свердловской области озвучили новую версию о его смерти. Об этом пишет Ura.ru.

Одна из пришедших на прощание передала журналистам слова сестры Кунгурова. «Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это все после ковида», — заявила женщина, подразумевая осложнения, в том числе, вероятно, психологического толка.

Ранее отец Кунгурова рассказал о болезни сына. По его словам, тот тяжело страдал от болезни нервов. «И это не депрессия. Там хитрая болезнь, я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело», — пояснил он, отметив, что внешне недуг никак не проявлялся.

Вечером 8 апреля стало известно, что заслуженный артист России Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Прибывшие на место сотрудники нашли тело Кунгурова под окнами дома.

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      Марина Совина
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