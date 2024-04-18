Названы лучшие упражнения для избавления от живота после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для избавления от живота после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Сначала нужно встать на четвереньки, напрячь ягодицы и выгнуть спину наверх. Затем необходимо напрячь пресс и задержаться в таком положении на 4-5 секунд. При выполнении следующего упражнения следует оставаться в том же положении, поставив ноги на носки. Далее нужно оторвать колени от пола примерно на 7-10 сантиметров.

Далее следует лечь на живот и выпрямить ноги. Затем необходимо приподнять таз, напрячь мышцы пресса и задержаться в таком положении на 3-4 секунды. При выполнении последнего упражнения нужно сесть, согнув правую руку в локте, а левую вытянув в сторону. Затем необходимо наклониться вправо так, чтобы локтем согнутой руки упереться в пол.

27 марта фитнес-тренер Александр Мироненко назвал эффективное упражнение, которое помогает сделать живот подтянутым. Специалист предложил подтягивать колени к груди, лежа на боку.