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12:05, 18 апреля 2024Путешествия

Раскрыта национальность самых активных получателей электронных виз в Россию

МИД: граждане Китая чаще других иностранцев получают электронные визы в Россию

Фото: doublelee / Shutterstock / Fotodom

Граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию. Национальность самых активных получателей проездных документов раскрыл РИА Новости заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов.

По его словам, сервис востребован и у туристов из других стран, в том числе жителей Прибалтики. «Все, кто хочет воспользоваться, все пользуются», — отметил Иванов.

В агентстве добавили, что электронную визу для краткосрочной поездки в Россию могут получить путешественники из 55 стран, включая государства Евросоюза.

Ранее Иванов заявил, что МИД может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в России по электронной визе. Сейчас этот период составляет 16 дней.

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      Марина Черняк
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