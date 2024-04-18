В МИД допустили увеличение срока пребывания по электронной визе

МИД осенью может предложить увеличить срок пребывания в РФ по электронной визе

МИД может осенью внести предложение об увеличении допустимого срока пребывания в России по электронной визе. Об этом заявил замглавы дипведомства Евгений Иванов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что зафиксирован рост интереса иностранцев к поездкам в Россию.

В феврале Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря электронным визам. По данным Ассоциации, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.