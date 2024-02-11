Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:21, 11 февраля 2024Путешествия

В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России

МИД по запросам виз зафиксировал рост интереса иностранцев к поездкам в Россию

Фото: Unsplash

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Министерство по запросам виз зафиксировало рост интереса иностранцев к поездкам в Россию. Комментарий передает ТАСС.

Представитель МИД указал, что в 2023 году российские дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз. При этом в 2022 году этот показатель составлял только 510 тысяч.

«Кроме того, за первые пять месяцев после запуска в августе 2023 года проекта единой электронной визы были оформлены 170 тысяч электронных документов», — добавил Климов. Он подчеркнул, что из общего числа виз — немногим более одного миллиона — 221 тысячу получили граждане из стран, включенных в перечень недружественных России.

«Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России», — констатировал дипломат.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря электронным визам. По данным Ассоциации, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о переживаниях за Такера Карлсона

      В Кремле прокомментировали одну делать в интервью Путина Карлсону

      Стас Михайлов лишился продюсерского центра

      Песков раскрыл восприятие Западом исторической части интервью Путина Карлсону

      Кадыров рассказал о спасении пленного российского солдата

      Из-за массового отравления посетителей российского кафе возбудили уголовное дело

      С госсайта пропал законопроект о предельном возрасте пребывания на службе

      Пассажирские поезда встали в Ростовской области из-за непогоды

      Найдены черные ящики упавшего в Карелии вертолета Ми-8

      В Германии узнали об оскорбительном отношении к Шольцу в Вашингтоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше