В МИД заявили о росте интереса иностранцев к России

МИД по запросам виз зафиксировал рост интереса иностранцев к поездкам в Россию

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Министерство по запросам виз зафиксировало рост интереса иностранцев к поездкам в Россию. Комментарий передает ТАСС.

Представитель МИД указал, что в 2023 году российские дипломатические представительства и консульские учреждения за рубежом выдали 840 тысяч традиционных бумажных виз. При этом в 2022 году этот показатель составлял только 510 тысяч.

«Кроме того, за первые пять месяцев после запуска в августе 2023 года проекта единой электронной визы были оформлены 170 тысяч электронных документов», — добавил Климов. Он подчеркнул, что из общего числа виз — немногим более одного миллиона — 221 тысячу получили граждане из стран, включенных в перечень недружественных России.

«Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России», — констатировал дипломат.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря электронным визам. По данным Ассоциации, по итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза.

Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов в августе 2023 года. Их могут получить граждане 55 стран, в том числе европейских.

