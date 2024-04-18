«Силу Сибири 1» используют для установки пулеметов и гранатометов

«Известия»: комплекс «Сила Сибири 1» используют для установки пулеметов

Среди представленных ранее в подмосковном комплексе «Патриот» министру обороны России Сергею Шойгу образцов робототехнических транспортных платформ был, в частности, наземный комплекс «Сила Сибири 1». Об этом сообщает газета «Известия».

Универсальное роботизированное транспортное средство «Сила Сибири 1» может выступать в качестве платформы для установки пулеметов и автоматических гранатометов, а в санитарном варианте способен эвакуировать в поле боя солдат. Также допускаетcя использование для транспортировки грузов.

Ранее Минобороны России сообщило, что в мае российские войска получат первые 30 образцов робототехнических транспортных платформ, предназначенных для подвоза материальных средств.

В апреле Шойгу в ходе посещения выставочного комплекса «Патриот» поручил упростить прием испытанного в зоне специальной военной операции оружия.