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01:13, 18 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Grigory Dukor / Reuters

В Киевской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает «24-й канал» в Telegram-канале.

Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога.

17 апреля в Чернигове на Украине прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет. Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что взрыв также произошел в Одесской области Украины. Отмечается, что прилет произошел со стороны города Южный. После взрыва на месте произошедшего началось задымление.

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      Юлия Мискевич
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