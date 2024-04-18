Стало известно о взрывах в Киевской области

В Киевской области произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киевской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщает «24-й канал» в Telegram-канале.

Уточняется, что в регионе объявлена воздушная тревога.

17 апреля в Чернигове на Украине прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет. Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что взрыв также произошел в Одесской области Украины. Отмечается, что прилет произошел со стороны города Южный. После взрыва на месте произошедшего началось задымление.