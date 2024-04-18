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03:14, 18 апреля 2024Россия

Три украинских беспилотника сбили в российском регионе

Ростовский губернатор Голубев: ПВО сбила 3 украинских БПЛА в Каменск-Шахтинске

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменск-Шахтинска. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были поражены около 2:00 в ночь на четверг, 18 апреля. Последствия инцидента выясняются.

Ранее в Белгороде и Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Горожанам рекомендовали спуститься в укрытия.

Также опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Воронежской области. В МЧС попросили население соблюдать спокойствие. Позже глава региона Александр Гусев сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Воронежем сбит украинский БПЛА.

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      Евгений Силаев
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