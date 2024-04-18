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19:34, 18 апреля 2024Из жизни

Ученые поговорили с китами в надежде научиться понимать пришельцев

На Аляске ученые поговорили с китом, чтобы научиться понимать пришельцев

Фото: Abigail Lynn / Unsplash

Ученые на Аляске попытались поговорить с китами в надежде научиться понимать язык пришельцев. Об этом пишет New York Post.

Проект SETI, изучающий возможность существования внеземных цивилизаций, собрал группу ученых для изучения языка китов. «Киты подобны инопланетянам. Это разумные существа с чуждым для нас языком. То, что мы узнаем при общении с китами, поможет нам, когда придет время для связи с внеземными цивилизациями», — объясняет специалист по поведению животных Джози Хаббард.

В декабре 2023 года команда исследователей работала на судне у берегов Аляски. Когда им удавалось найти горбатого кита, они включали записи с голосами его сородичей. Несмотря на все усилия, большинство китов проигнорировали их, однако одна самка по имени Твен вступила в контакт с командой. Пока ученые проигрывали запись, Твен начала имитировать звуки, как бы здороваясь.

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«Возможно, мы просто сказали "привет", она ответила "привет", и мы снова сказали "привет", но это определенно было общение, — говорит Лиза Уокер, которая много лет исследует вокализации китов. — Она сделала это 36 раз за 20 минут и остановилась только после того, как остановилось воспроизведение».

«Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на языке горбатых китов», — заявила ведущий автор исследования доктор Бренда МакКоуэн из Калифорнийского университета.

Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.

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      Антонина Черташ
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