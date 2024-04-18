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05:04, 18 апреля 2024Россия

В Госдуме отказались поддержать отмену контрольных работ в школах

Депутат Вассерман выступил против отмены контрольных работ в российских школах
Анатолий Вассерман

Анатолий Вассерман. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Контрольные работы в российских школах — это необходимая часть обучения, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал возможность отмены контрольных в России.

«Если такая инициатива будет предложена, то я буду выступать против нее и в рамках комитета Государственной Думы по просвещению, и в публичных форматах. С моей точки зрения, контрольные работы — это необходимая часть обучения. Необходимая прежде всего потому, что самим ученикам надо получать оценки того, что они успели освоить, и на основе этих оценок искать способы совершенствования», — высказался Вассерман.

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Ранее стало известно, что Рособрнадзор проведет ревизию контрольных работ для школьников, чтобы выяснить, насколько они необходимы.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы.

Позднее глава Рособрнадзор Анзор Музаев уточнил, что контрольные работы в школах России регламентируют на федеральном уровне. По его словам, в некоторых школах проведение контрольных работ занимает до 35 процентов учебного времени. В связи с этим все те контрольные, которые ученикам планируют давать в регионах, будут согласовываться с федеральным центром.

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      Алена Шевченко
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