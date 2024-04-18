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20:34, 18 апреля 2024Мир

Запад не сможет построить для Украины аналогичную израильской систему ПВО

Макрон: для Украины невозможно построить такую же систему ПВО, как у Израиля

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о невозможности построить для Украины такую же систему противовоздушной обороны (ПВО), как у Израиля. Его слова передает ТАСС.

«Невозможно построить точно такую же систему, которая (…) отвечала бы всем потребностям Украины», — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе. Французский лидер пояснил, что свою систему ПВО Израиль развивал и финансировал на протяжении долгих лет.

Кроме того, по его словам, это невозможно осуществить и потому, что ресурсы Европы ограниченны. Макрон указал, что европейские страны смогут помочь Киеву только тем вооружением, которое имеется у них в наличии или может быть произведено.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о нехватке систем ПВО. Через несколько дней главы государств и правительств Европейского союза призвали срочно предоставить Киеву системы ПВО.

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      Анастасия Алимпиева
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