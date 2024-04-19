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01:18, 19 апреля 2024Мир

В Китае заявили о лицемерии в вопросе принятия Палестины в ООН

Китай назвал как никогда актуальным принятие Палестины в полноправные члены ООН

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда, заявил постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, с разных сторон слышны «жалобы и утверждения о том, что нет необходимости торопиться». Он назвал этот вопрос актуальным. «Эти заявления лицемерны. Принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН сейчас актуально как никогда ранее», — подчеркнул он.

США наложили вето на просьбу Палестины о полноправном членстве в ООН.

Ранее Совбез ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление. В 2011 году Палестина уже подавала заявку на вступление в организацию, однако тогда этот вопрос отложили.

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      Марина Совина
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