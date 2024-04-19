Губернатор заявил об эвакуации третьего летчика упавшего на Ставрополье Ту-22М3

Губернатор Владимиров: третий летчик Ту-22М3 эвакуирован с места крушения

Третьего летчика упавшего в Ставропольском крае военного самолета Ту-22М3 эвакуировали с места происшествия. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«С места происшествия эвакуирован еще один летчик, живой. Ведется поиск четвертого члена экипажа», — сообщил Владимиров.

Он добавил, что двух других членов экипажа, которых обнаружили после крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3, уже доставили в медучреждения Ставропольского края — врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Самолет потерпел крушение в Красногвардейском округе на Ставрополье утром в пятницу, 19 апреля. Минобороны России впоследствии уточнило, что в российском регионе упал дальний бомбардировщик Ту-22М3. Военный самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи, когда возвращался на аэродром базирования. Предварительной причиной ЧП в оборонном ведомстве назвали техническую неисправность.