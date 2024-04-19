Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

Психолог Холмс: игра в тетрис помогает справиться с сильным стрессом

Если поиграть в тетрис спустя несколько минут после эмоционально травмирующего события, то пережить его будет проще. Этот неожиданный способ справиться с сильным стрессом назвала клинический психолог и нейробиолог из Оксфордского университета Эмили Холмс, пишет The Sun.

Эксперт полагает, что игра в тетрис помогает приглушить плохие воспоминания и даже предотвратить развитие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Она рассказала, что провела небольшое исследование с участием 40 человек, в ходе которого участникам показывали последствия автомобильных происшествий. Одной группе через 30 минут после просмотра дали поиграть в тетрис, второй — нет. Через неделю, говорит Холмс, люди из первой группы имели меньше воспоминаний о фильме.

По словам психолога, этот эффект может объясняться тем, что мозг формирует воспоминания не сразу и на них можно влиять в течение нескольких часов. Она полагает, что в случае с тетрисом игра конкурирует за ресурсы мозга, ему приходится обрабатывать больше сенсорной информации и некоторая ее часть утрачивается. «Таким образом, уменьшается количество воспоминаний, которые впоследствии будут переживаться», — резюмировала Холмс.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева подсказала способ справиться с постоянной тревогой. По ее мнению, облегчить состояние можно, если отвлечь мозг от тяжелых мыслей: пересчитать предметы в комнате или рассказать стихотворение наизусть.