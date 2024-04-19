Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Краснодар
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Дженоа
Сегодня
19:30 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|33-й тур
Кальяри
Сегодня
21:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|33-й тур
Рубин
Завтра
14:00 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
Балтика
Завтра
16:30 (Мск)
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|25-й тур
10:33, 19 апреля 2024Спорт

Российская фигуристка ответила Тарасовой на сравнение с говном

Фигуристка Мария Талалайкина заявила, что не хочет отвечать на критику Тарасовой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Мария Талалайкина, объявившая о завершении карьеры, ответила заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на сравнение с говном. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заявила, что не хочет лезть в критику. Она отметила, что наслаждалась каждой тренировкой и прокатом, добавив, что выступала для себя. «Мне многие говорили, что не получится и я не смогу. Просто делала то, что мне доставляет удовольствие», — подчеркнула Талалайкина.

18 апреля Тарасова высмеяла Талалайкину. По словам тренера, 21-летнюю спортсменку мало кто запомнил. «Вы что, за каждым говном следите, что ли», — задала вопрос она журналистам.

С декабря 2021-го по октябрь 2022-го Талалайкина каталась под флагом Италии. После этого она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына. За время карьеры Талалайкина становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири. Что о нем известно и чего опасаются США?

      Выявлена особенность поведения россиян в соцсетях

      Самый популярный фестиваль России станет еще доступнее

      Товарооборот России и Грузии просел

      Назван неожиданный способ справиться с сильным стрессом

      Чеченские политики отреагировали на задержание министра на КПП «Герзель»

      Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

      Вероятность повышения ставки по дальневосточной ипотеке оценили

      Стала известна предварительная причина крушения самолета Ту-22М3 на Ставрополье

      ЕС отреагировал на удар Израиля по Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше