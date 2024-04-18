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13:41, 18 апреля 2024Спорт

Тарасова сравнила с говном российскую фигуристку

Тарасова сравнила завершившую карьеру российскую фигуристку Талалайкину с говном
Мария Талалайкина

Мария Талалайкина. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высмеяла российскую фигуристку Марию Талалайкину, которая 17 апреля объявила о завершении карьеры. Тарасову цитирует «Матч ТВ».

По словам тренера, 21-летнюю спортсменку мало кто запомнил. «Вы что, за каждым говном следите, что ли? Я ее не запомнила как девочку, которая может защищать честь нашей Родины», — сравнила Тарасова.

22 декабря Тарасова раскритиковала выступление Талалайкиной в короткой программе чемпионата России. Она заявила, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На турнире фигуристка заняла предпоследнее, 17-е место.

С декабря 2021-го по октябрь 2022-го Талалайкина каталась под флагом Италии. После этого она вернулась в Россию в группу тренера Евгения Рукавицына. За время карьеры Талалайкина становилась бронзовым призером этапов и финала Кубка России.

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