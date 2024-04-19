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09:02, 19 апреля 2024Наука и техника

В России проект Маска по освоению Марса сочли нереализуемым

Ионин: проект Маска по отправке на Марс миллиона человек нереализуем

Фото: Faye Sadou / Globallookpress.com

Проект главы компании SpaceX Илона Маска по отправке миллиона человек на Марс нереализуем, поскольку власти США не доверят такие эксперименты предпринимателю. Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технических наук и член совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Проект Маска прекрасный, романтический, но он абсолютно нереализуемый. Я желаю ему, чтобы он это скорее сказал, начал формировать по-настоящему правильный проект (это он умеет) как общечеловеческий, подключать к этому другие государства. Потому что проект правильный. Формат, который он выбрал, ведет проект в тупик. Я думаю, он это тоже понимает», — сказал он.

Ионин считает, что Маск не сможет заниматься технологиями, которые нужны для освоения Марса, поскольку над ними работает только государство. Он подчеркнул, что предпринимателю не позволят развивать ядерные технологии для космоса.

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Ранее Маск сообщил, что SpaceX сможет доставить людей на Луну в течение пяти лет, а через семь-девять лет станет возможной отправка людей на Марс.

В апреле глава SpaceX сообщил, что на создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Он предположил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект хотят реализовать на ракете Starship 3.

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      Даниил Иринин
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