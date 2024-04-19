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20:42, 19 апреля 2024Ценности

В сети восхитились внешностью возлюбленной Тимати в откровенном наряде

Избранница рэпера Тимати Иванова показала видео в платье с глубоким декольте
Валентина Иванова

Валентина Иванова. Кадр: @halfvalblood

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала видео в откровенном наряде и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах избранница музыканта предстала в длинном белом платье с глубоким декольте, которое частично демонстрировало обнаженную грудь звезды. Помимо этого, звезда надела черные босоножки на высоких каблуках и распустила волосы. Вдобавок она сделала макияж в нейтральных тонах.

Пользователи сети оценили внешность Ивановой в комментариях под постом. «Шикарная грация», «Это космос», «Валентина, какая же вы красивая», «Невероятная, как снаружи, так и внутри», «Дайте больше огня!», «Грех не жениться», — заключили они.

Ранее в апреле возлюбленная Тимати рассказала о неожиданной процедуре ради красоты. Избранница музыканта призналась, что решила исправить прикус с помощью брекетов, вследствие чего хирурги установили ей специальный винт в десну.

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      Екатерина Ештокина
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