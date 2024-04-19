В США атаку Израиля на Иран назвали предостерегающим сигналом

Генерал Маккарли: атака Израиля на Иран задумывалась как предостерегающий сигнал

Атака Израиля на Иран, вероятно, задумывалась как ответная мера и предостерегающий сигнал, заявил генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли. Его цитирует CNN.

«Израильтянам пришлось нанести ответный удар, но в то же время в этом возмездии было послание: "Да, мы можем на это пойти. Не делайте этого снова. Если вы сделаете это снова, тогда начнется всякая чертовщина"», — отметил он.

По мнению американского военного, удар по Ирану был тщательно продуман израильским военным кабинетом. Нанеся удар по провинции Исфахан, где расположены важные ядерные объекты, Израиль, по всей видимости, надеялся «сокрушить» оборону Ирана, подчеркнул Маккарли.

Утром 19 апреля сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва из-за отреагировавших систем противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотников.