Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:15, 19 апреля 2024Мир

В США атаку Израиля на Иран назвали предостерегающим сигналом

Генерал Маккарли: атака Израиля на Иран задумывалась как предостерегающий сигнал

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Атака Израиля на Иран, вероятно, задумывалась как ответная мера и предостерегающий сигнал, заявил генерал-майор армии США в отставке Марк Маккарли. Его цитирует CNN.

«Израильтянам пришлось нанести ответный удар, но в то же время в этом возмездии было послание: "Да, мы можем на это пойти. Не делайте этого снова. Если вы сделаете это снова, тогда начнется всякая чертовщина"», — отметил он.

По мнению американского военного, удар по Ирану был тщательно продуман израильским военным кабинетом. Нанеся удар по провинции Исфахан, где расположены важные ядерные объекты, Израиль, по всей видимости, надеялся «сокрушить» оборону Ирана, подчеркнул Маккарли.

Утром 19 апреля сообщалось, что Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране. В Исфахане в центре Ирана были слышны три взрыва из-за отреагировавших систем противовоздушной обороны (ПВО) на пролет беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский военный самолет упал на Ставрополье, один член экипажа пропал. Что стало причиной крушения?

      Глава Ставрополья привел новые подробности об экипаже рухнувшего Ту-22М3

      Трамп потребовал от Европы больше денег для Украины

      Бывший вице-президент США предупредил об угрозе НАТО со стороны России

      Работник подмосковных домов престарелых надругался над 71-летней пенсионеркой

      Ани Лорак призвали выдать российский паспорт

      Россияне устроили митинг с криками «Домой!» в аэропорту Дубая

      В Москве подешевел один тип жилья

      Возлюбленная Джейсона Стэйтема прогулялась по саду в майке без бюстгальтера

      Стала известна судьба четвертого члена экипажа упавшего на Ставрополье Ту-22М3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше