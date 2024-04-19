Зеленский приехал в Часов Яр
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Часов Яр, расположенный на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщает издание, глава государства посетил командный пункт 41-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и встретился с военнослужащими.
«Президент заслушал доклад военных о ситуации на этом направлении», — пишут журналисты.
Часов Яр расположен к востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут), его восточные окраины находятся под частичным контролем армии России. Падение обороны города откроет наступающим частям путь на Дружковку и Константиновку.
Ранее Зеленский посетил Славянск, где встретился с ранеными бойцами украинской армии, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Он также вручил солдатам и офицерам государственные награды.