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11:50, 20 апреля 2024Спорт

«Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

Teamtalk: тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону»
Унаи Эмери

Унаи Эмери. Фото: David Klein / Reuters

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить каталонскую «Барселону». Об этом сообщает портал Teamtalk.

По информации источника, руководство клуба захотело пригласить испанского специалиста и ожидает, что он сменит Хави на посту главного тренера. Отмечается, что сам тренер пока не определился с ответом.

28 января Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как команде нужна смена направления.

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции.

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      Анастасия Борисова
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