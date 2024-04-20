«Барселона» захотела пригласить бывшего тренера «Спартака»

Teamtalk: тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону»

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить каталонскую «Барселону». Об этом сообщает портал Teamtalk.

По информации источника, руководство клуба захотело пригласить испанского специалиста и ожидает, что он сменит Хави на посту главного тренера. Отмечается, что сам тренер пока не определился с ответом.

28 января Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона. Он заявил, что обсудил это решение с правлением клуба, так как команде нужна смена направления.

Эмери был назначен главным тренером московского «Спартака» в июне 2012-го, однако был уволен через пять месяцев. После этого под его руководством испанская «Севилья» стала трехкратным победителем Лиги Европы, «Вильярреал» — однократным. ПСЖ вместе с тренером выиграл чемпионат Франции.