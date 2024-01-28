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00:10, 28 января 2024Спорт

Хави покинет «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Специалист заявил, что покинет клуб 30 июня. «Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением. "Барселоне" нужна смена направления», — отметил Хави.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

27 января «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (2:5) в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Команда впервые с 1963 года пропустила пять мячей на своем поле в рамках турнира.

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      Дарья Коршунова
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