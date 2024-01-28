Хави покинет «Барселону» по окончании сезона
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Специалист заявил, что покинет клуб 30 июня. «Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением. "Барселоне" нужна смена направления», — отметил Хави.
Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. В сезоне-2022/2023 он завоевал первые тренерские титулы вместе с командой — стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
27 января «Барселона» проиграла «Вильярреалу» (2:5) в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Команда впервые с 1963 года пропустила пять мячей на своем поле в рамках турнира.