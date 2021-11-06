Назначен главный тренер «Барселоны»

Хави назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона» до 2024 года

Испанский специалист Хавьер Эрнандес Креус (Хави) назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона». Сообщение об этом появилось на странице клуба в Twitter.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Ожидается, что Хави приедет в Барселону на выходных, 8 ноября клуб проведет пресс-конференцию с его участием.

Об интересе «Барселоны» к Хави стало известно 28 октября. Для достижения договоренности клубу необходимо было решить вопрос с освобождением тренера от обязательств перед «Аль-Саддом» и согласовать штаб и зарплату для специалиста.

В этот же день голландец Рональд Куман был уволен с поста главного тренера «Барселоны». Это произошло после поражения каталонцев в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.